UEFA ile yapılan toplantı sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den ilk sözler

UEFA Hakimler Kurulu’nun Galatasaray’ın Finansal Fair Play anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi şeklindeki kararının ardından UEFA ile toplantıya giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye’ye dönüşünde havalimanında açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Hakimler Kurulu’nun aldığı bu karardan rahatsız olduklarını ve son dönemde yaptıklarının yeniden incelemeye gerek duyulmaması gerektiğini kanıtladığını belirtti.

Fatih Terim`in ailesine küfür eden kişi hakkında flaş karar! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya hesabından ağır hakaret ettiği iddiasıyla 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılan Anıl Ulaş Durna, Terim ailesinin açtığı tazminat davasında da mahkum oldu. Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve kızları Buse Terim Bahçekapılı tarafından açılan 60 bin liralık tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Durna'yı 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. İlgili Haberi Oku

Uzun yıllardır gelen birikimli sonuçların bir anda çözülemeyeceğini söyleyen Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

“Disiplin Komitesi bizi inceledi ve 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptı. Bu dört yıllık anlaşmaya uymaya başladık. Gördüğüm kadarıyla Hakimler Kurulu’nun bir itirazı var. İtiraz anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi şeklinde… Bizim de bu itiraza itirazımız var. Çünkü biz bir sözleşme imzaladık. Eğer gelecek üç sene Avrupa’ya gitmemiz engellenirse bu Galatasaray ve Türk futbolu için kötü olur. Maddi olarak toparlanmamız imkansız hale gelir. Pazartesi günü CAS’a başvuracağız. CAS’a gitme nedenimiz bu yeniden gözden geçirmeye gerek olmadığını anlatmak. Hakimler Kurulu yeniden incelemeye sebep olarak geçmiş yıllardaki 147 milyon Euro’luk zararın göz ardı edilmesini gösteriyor. Biz de gözardı edilmediğini ve geçmişte FFP’ya uyamadığımızı ancak giderek düzelmeye geçtiğimizi açıkladık. Son üç ayda yaklaşık 15 milyon Euro bir zarar var. Biz masal okumuyoruz. Gerçeklere göre hareket ediyoruz. Bu gerçekler ışığında yeniden gözden geçirmeye gerek kalmadığını söyledik. Biraz da zaman kazanmak için bilinçli olarak CAS’a başvuruyoruz. Hakimler Kurulu bize men cezası da verebilirdi. Yedi sekiz cezanın içinden yeniden gözden geçirme kararı çıktı. Bizi bu bile rahatsız etti.”

Mustafa Cengiz`den Bafetimbi Gomis`e tepki: `Selam versen ne olur, vermesen ne olur` Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile imzaladıkları finansal fair play anlaşmasında durum değerlendirmesi yapacaklarını ve süreci başarıyla atlatacaklarını söyledi. Öte yandan Bafetimbi Gomis'in kendisini havaalanında görüp selam vermemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu İlgili Haberi Oku

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptıkları görüşme hakkında da bilgi veren Mustafa Cengiz “Galatasaray’ın ceza alıp almayacağı şeklinde bir konuşma geçmedi aramızda… Galatasaray özelinden konuşmadık. Ceferin tarafsız bir başkan… O nedenle daha çok futbol sohbeti yaptık. EURO 2024 hakkında konuştuk. Ceferin de 2024’ün Türkiye’ye verilmemesi nedeniyle üzgün. Duygularını açık bir şekilde ifade etti” dedi.

Son olarak taraftara seslenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz “Taraftar endişe etmesin. Bu bir satranç maçı gibi… Doğru hamleleri yaptığımıza inanıyoruz. Asla çoban matına gelmeyiz” ifadelerini kullandı.