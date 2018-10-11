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Olaylı Konyaspor Beşiktaş U21 maçı için PFDK ceza yağdırdı
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Olaylı Konyaspor Beşiktaş U21 maçı için PFDK ceza yağdırdı

PFDK, kavgayla biten Konyaspor-Beşiktaş U21 maçının ardından Konyaspor U21 takımından 5 oyuncuya 5'er maç men, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Yasin Sülün'e ise 3 maç men cezası verdi.

11 Ekim 2018 16:36

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan U21 maçında çıkan olaylarla ilgili kararını açıkladı.

İşte PFDK’nın iki takıma verdiği cezalar;

– KONYASPOR Kulübü sporcusu OĞUZHAN NEMLİ’nin, 07.10.2018 tarihinde oynanan KONYASPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü sporcusu ERDON DACI’nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA ÖZKAN’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü sporcusu ALİ AYHAN CEBECİ’nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSA AYDIN’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

– BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu YASİN SÜLÜN’ün, 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu BERKE DOĞUKAN ÖNDE’nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

karar verilmiştir.

07 Ekim 2018 Beşiktaş U21 Teknik Direktörü Yasin Sülün skandal saldırı anlarını anlattı İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme 18:05 | 11 Ekim 2018
u 21 kavga

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