Olaylı Konyaspor Beşiktaş U21 maçı için PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan U21 maçında çıkan olaylarla ilgili kararını açıkladı.

İşte PFDK’nın iki takıma verdiği cezalar;

– KONYASPOR Kulübü sporcusu OĞUZHAN NEMLİ’nin, 07.10.2018 tarihinde oynanan KONYASPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü sporcusu ERDON DACI’nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA ÖZKAN’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü sporcusu ALİ AYHAN CEBECİ’nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSA AYDIN’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

– BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu YASİN SÜLÜN’ün, 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu BERKE DOĞUKAN ÖNDE’nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

karar verilmiştir.

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