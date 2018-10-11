Arda Turan ifade verdi… İşte ilk görüntüleri…

Tugay SADAY SÖZCÜ Medipol Başakşehir’de forma giyen Arda Turan ile Şarkıcı Berkay arasında Emirgan’daki bir gece kulübünde başlayan kavga, Beşiktaş’taki bir hastaneye de taşmıştı. İddialara göre, Arda Turan tarafından burnu kırılan Şarkıcı Berkay ilk olarak Beşiktaş’taki bir hastaneye geldi. Berkay Şahin hastanede tedavi altına alınırken, Arda Turan da beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte hastanenin acil servisine geldi. İkili arasında devam eden tartışmaya sonrada hastaneye gelen Murat Dalkılıç da dahil oldu. Tartışma alevlenince Arda Turan’ın elindeki silah ateş aldığı iddia edildi. Arda Turan ve beraberindekiler hastaneden ayrıldıktan sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, tartışmaların yaşandığı katta bulunan bir fotokopi makinesinden bir mermi çekirdeği bulundu.

Sosyal medyada Arda Turan ve Berkay kavgasına tepki: `Kendinin evli olduğunu da mı bilmiyordu?` Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavganın ardından kamuoyu sarsılırken sosyal medyada yıldız futbolcuya eleştiri yağmuru vardı. İlgili Haberi Oku

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşuturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen savcılık Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ve Murat Dalkılıç’ın ifadelerinin alınmasına karar verilirken, Arda Turan ise Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Beşiktaş polis merkezine özel aracı ve avukatı ile birlikte gelen Arda Turan yaklaşık 2 saat süren ifade işleminin ardından yine kendi kullandığı özel aracıyla ayrıldı. Arda Turan gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.