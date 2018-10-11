Ronaldo’nun yeni avukatı: Sus payı anlaşma belgeleri uydurma

Kathryn Mayorga isimli eski bir modelin tecavüz suçlamasıyla dava açtığı, Cristiano Ronaldo’nun yeni anlaştığı avukat Peter S. Christiansen harekete geçti. Yazılı bir açıklama yayınlayan Christiansen, 2009’daki olayla ilgili raporların bir bilgisayar korsanı tarafından Avrupa’daki bazı hukuk firmaları ve diğer kurumlardan çalınarak satışa çıkarıldığı savundu

Açıklamada Ronaldo’nun ünlü olduğu için dikkatleri çektiği kaydedilirken, digital belgelerin herhangi bir medya kuruluşu tarafından kolaylıkla manipüle edilebileceğini ve üzerinde oynama yapabileceği kaydedildi. Ronaldo ile Mayorga arasında daha sonra 2010’da bir anlaşma imzalandığı kabul edildi. Ancak Ronaldo ile şikayetçi Katheryn Mayorga arasında yapıldığı iddia edilen sus payı anlaşma metinleri ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı ve “Anlaşmanın diğer tarafça ihlali ve ardından gelen tahrik edici iddiaların ardından Ronaldo, daha fazla sessiz kalamayacağını hissetti. Las Vegas’ta gerçekleşen olayın rızaya dayalı olduğuna inanmıştır. Anlaşma metinleri ve Ronaldo’nun açıklamalarını içerdiği bildirilen belgeler tamamen uydurmadır.” denildi. Ronaldo`dan tecavüz iddiaları için flaş itiraflar! İlgili Haberi Oku

27 Eylül’de Nevada’da kendisine tecavüz edildiği için dava açan Kathryn Mayorga, susması için de 375 bin Dolar aldığını itiraf etti. 34 yaşındaki Mayorga’nın avukatları, Ronaldo’nun ününü korumak için yapılan anlaşmanın baskı altında imzalandığını savunarak, anlaşmayı geçersiz kılmaya çalışıyor.