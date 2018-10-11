Ronaldo’nun sevgilisinin Instagram yorumuna çok sert tepki!

SKOR DIŞ HABERLER / Tecavüz suçlamaları nedeniyle başı dertte olan Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi de Instagram’da yaptığı bir yorum yüzünden büyük tepki topladı.

İki yaşında Mia isimli bir kız babası olan Fransız futbolcu Antoine Griezmann, eşi Erika Choperena ile birlikte doğacak ikinci çocuklarının cinsiyetinin erkek olduğunu Instagram’dan duyurdu. Ronaldo`dan tecavüz iddiaları için flaş itiraflar! İlgili Haberi Oku

Ronaldo’nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez de söz konusu fotoğrafın altına Fransız çift için ne kadar mutlu olduğunu anlattığı bir yorum yaptı. Ancak Georgina yoruma İspanyolca olarak, “Kıymetli Mia’nın gelecekteki sevgililerini kontrol edecek ve düzeni sağlayacak küçük bir oğlan çocuğu” ifadelerini de ekledi.

Maço olarak nitelendirilen sözler sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu.

“Bir erkek ya da kadın kimsenin aşk ilişkilerini kontrol etme ya da düzen sağlama hakkına sahip değildir”

“Herkes hayatını yaşar. Ve evet bunlar maço yorumlar.”

“Kadınlar kendilerini kontrol edebilir. 21. yüzyılda aptal aptal yorumlar yazıyorsun”

Ronaldo`nun yeni avukatı: Sus payı anlaşma belgeleri uydurma Tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'nun anlaştığı yeni avukatı Peter S. Christiansen, atağa geçti ve medyada yer alan anlaşma metinleri ile Ronaldo'nun sözlerinin olduğu öne sürülen belgelerin tamamen uydurma olduğunu söyledi. Açıklamada, ikili arasında karşılıklı rızaya dayalı bir birliktelik olduğu öne sürüldü. İlgili Haberi Oku