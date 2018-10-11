Robert Prosinecki Rize’ya hayran kaldı

Bosna Hersek Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile golsüz berabere kaldıkları müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, Rize’de çok güzel bir atmosferde oynadıklarını söyledi. İki takımın da çok güzel bir maç çıkardığını ifade eden Robert Prosinecki, “Atmosfer çok güzeldi. Dolu tribünlere oynadık. Keyifli bir taraftar grubu vardı” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Türkiye Bosna Hersek 0-0 | Rusya maçı öncesi umutlu prova Türkiye ile Bosna Hersek arasında oynanan hazırlık karşılaşması berabere sona erdi. İlk yirmi dakikada Bosna Hersek'in, kalan bölümde ise Türkiye'nin net fırsatlar bulduğu mücadele, yüksek temposuna rağmen golsüz sona erdi. Türkiye, gol atamasa da girdiği net fırsatlarla Rusya maçı öncesi umut verdi. İlgili Haberi Oku

Robert Prosinecki, karşılaşma ile ilgili değerlendirmesinde “İlk yarı biraz daha iyiydik. İkinci yarı değişikliklere gittik. Biraz daha düşük tempoda geçti bizim için… Türkiye’nin Rusya ile maçı var. Bizim de Kuzey İrlanda ile maçımız var. Eksiklerimizi gördük ve bunları tamamlayacağız” dedi.