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Raffaella Fico: ‘Ronaldo tecavüz etmez’
İtalya Serie A

Raffaella Fico: ‘Ronaldo tecavüz etmez’

Cristiano Ronaldo ile bir dönem ilişki yaşayan İtalyan manken Raffaella Fico, eski sevgilisi ile ilgili tecavüz iddialarına yanıt verdi.

11 Ekim 2018 08:51

Geçtiğimiz senelerde eski sevgilisi Cristiano Ronaldo ile bir dönem sevgili olduğu Balotelli’yi cinsel ilişki yönlerini kıyaslayarak “Balotelli yatakta Ronaldo’dan daha iyi” diyen ünlü model Raffaella Fico, şimdi de eski aşkına sahip çıktı.

Fico, tecavüz iddiasıyla yargılanan Ronaldo için “Tecavüz edecek biri değil” dedi.

“RONALDO TECAVÜZ EDECEK BİR İNSAN DEĞİL”

Ronaldo’nun eski nişanlısı Raffaella Fico, Portekizli yıldız hakkında konuştu. Ronaldo’nun eski nişanlısı Raffaella Fico, tecavüz soruşturması devam eden futbolcunun tecavüz edecek bir insan olmadığını söyledi.

“BENİMLEYKEN ÇOK CENTİLMEN BİR İNSANDI”

Güzel model, ”Ronaldo ile aşk dolu 11 ay geçirdik. Kendisi benimleyken çok centilmen bir insandı. Evde bile çalışıyordu.” sözlerini kullandı.

09 Ekim 2018 Cristiano Ronaldo`nun başını yakacak `tecavüz` belgeleri yayınlandı Alman Der Spiegel dergisi, Cristiano Ronaldo ile tecavüz şikayetçisi Katheryn Mayorga arasında imzalanan 325 bin Dolar'lık sus payı belgesini yayınlandı. Öte yandan hukuk uzmanları Ronaldo'nun tutuklanmamak için Portekiz'e dönmek zorunda olduğuna dikkat çekti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:54 | 11 Ekim 2018
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