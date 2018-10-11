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Obradovic’ten tarihi röportaj!
Basketbol Süper Ligi

Obradovic’ten tarihi röportaj!

Fenerbahçe Basketbol Koçu Zeljko Obradovic, Bein Sports'a verdiği röportajda sorulan soruya verdiği cevap ile sosyal medyada en çok konuşulan kişi olup taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

11 Ekim 2018 09:45

Fenerbahçe’nin başarılı koçu Zeljko Obradovic, beIN SPORTS’tan İsmail Şenol’a özel açıklamalar yaptı.

İsmail Şenol’un sorularını yanıtlayan efsane çalıştırıcı, “Tarihte ölmüş veya yaşayan birisine, bir soru sormak isteseniz, ne sorarsınız?” sorusuna efsane koç  Obradovic, “Silahları yaratan kimse ona sorardım. ‘Neden?’ İkinci sorum ise politikacılara olurdu. ‘Neden kendinizle bu kadar ilgileniyorsunuz?’ Neden gerçek sorunları olan insanlarla ilgilenmiyorsunuz? Tüm dünyada böyle… Hepsinin ağzında demokrasi var. İnsanlar, fakir insanlar için yapmak istedikleri şeyler var ama şu anda dünyanın en zengin kesimi ile yemek bulamayacak kesimi arasında inanılmaz bir gelir farkı var. Dünyadaki adalet bu mu? 2018 yılındayız. İstediğimiz demokrasi bu mu? Dünya çıldırmış. Bence dünyada adalet yok. Bu nereden geliyor ve kim yarattı, bambaşka bir hikaye. Her insanın normal bir hayat yaşamaya hakkı var. En önemlisi bu. Daha iyi olacağına da inanmıyorum. Bakalım düzelme olacak mı? Bari daha kötüye gitmesin. Ne derler bilirsin, ‘en son umutlar ölür’. Umut etmeye ve inanmaya devam etmeliyiz. Mutlu olmaya çalışmak zorundayız. Hepimiz yanımızdakine yardım edelim. Her gün bu fırsatımız var. Hayattan zevk almak için ne olursa olsun pozitif kalmaya devam edelim. Yakınınızdaki birine yardım edin” şeklinde konuştu.

İşte o cevap…

 

Zeljko Obradovic verdiği bu cevap sosyal medyada günü en çok konuşulan konularından biri oldu.

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Son güncelleme 09:58 | 11 Ekim 2018
Fenerbahçe İsmail Şenol Zeljko Obradovic

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