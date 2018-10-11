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Michael Frey Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı!
Fenerbahçe

Michael Frey Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı!

Lige verilen milli arayı hazırlık maçı ile değerlendiren Fenerbahçe, İstanbulspor'u rahat geçti. Fenerbahçe'de transferi tartışılan İsviçreli forvet Michael Frey, karşılaşmanın 82. dakikasında ağları havalandırdı. Bu, Michael Frey'in Fenerbahçe'de attığı ilk gol oldu.

11 Ekim 2018 17:45

Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Fenerbahçe Kulübü’nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, milli maçlar için liglere verilen arada Dereağzı Lefter Küçükandonyanis Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’nin gollerini 68. dakikada Mehmet Ekici, 71. dakikada Roberto Soldado ve 82. dakikada Michael Frey attı. Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana tartışılan golcü Michael Frey böylece, sarı-lacivertli forma altında ilk golünü kaydetmiş oldu.

11 Ekim 2018 Bülent Uygun: `Bir gün Fenerbahçe`nin başında olmak isterim` İlgili Haberi Oku Fenerbahçe’ye 27 Ağustos 2018 tarihinde imza atan Michael Frey, sezon öncesi hazırlık maçlarında oynamamıştı. Michael Frey, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava maçlarında ise 90 dakika sahada kalmıştı.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan’ın da takip etti.

Son güncelleme 17:49 | 11 Ekim 2018
Fenerbahçe İstanbulspor michael frey

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