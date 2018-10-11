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MAÇ SONUCU | Bayern Münih Anadolu Efes 71-90 | Avrupa Ligi
Euroleague

MAÇ SONUCU | Bayern Münih Anadolu Efes 71-90 | Avrupa Ligi

Deplasmanda Bayern Münih'e konuk olan Anadolu Efes, rakibini farklı mağlup ederek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.

11 Ekim 2018 23:38

Basketbolda Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih’i 90-71 yendi. Münih kentindeki Audi Dome Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 19-18 geride kapatan Anadolu Efes, devreyi 44-37 önde tamamladı. Ev sahibi ekip karşısında son periyoda 72-51 üstün giren lacivert-beyazlılar, rakibini 90-71 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

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Konuk takımda Brock Motum 14, Shane Larkin 13, James Anderson da 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Anadolu Efes, ikinci hafta mücadelesinde 17 Ekim Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’u ağırlayacak.

Son güncelleme 23:38 | 11 Ekim 2018
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