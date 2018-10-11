Gençlerbirliği’nin eski futbolcusu hayatını kaybetti

Kariyerinde bir dönem Gençlerbirliği ve Manisaspor formalarını da giyen Labinot Harbuzi, hayatını kaybetti. Ülke basınında yer alan haberlerde, Malmö kentinde yaşayan 32 yaşındaki Kosova asıllı İsveçli futbolcunun kalp krizi geçirdiği kaydedildi.

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Aftonbladet gazetesine açıklamada bulunan futbolcunun babası İsmet Harbuzi, ”Evde sabah saat 10.00’da fenalaştı. Hemen ambulans çağırdık. Ambulansın gelmesini beklerken oğlumu kurtarmak için kalp masajı yaptım ama sonuç alamadık” ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerine 15 yaşında Malmö takımının alt yapısında başlayan Harbuzi, 2009-2012 yıllarında Gençlerbirliği ve Manisaspor’da forma giymişti. Son olarak Malezya Ligi takımlarından Melaka United takımının formasını giyen Harbuzi, 1 Ocak 2017 yılından bu yana herhangi bir takımla sözleşme imzalamamıştı.