Gary Medel’e şok suçlama!

Şili Milli Takımı’na katılan Medel’in, kadronun belirlenmesinde etkisi olduğu iddia edildi.

12 Ekim’de ABD’de Peru ile karşılaşacak Şili’nin aday kadrosuna Marcelo Diaz ve Claudio Bravo gibi isimler davet edilmedi.

Gary Medel’in, kendisi gibi milli takımın bir diğer tecrübeli ismi Arturo Vidal ile birlikte oyuncu seçimlerinde belirleyici olduğu savunuldu.

Gary Medel konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu iddiaları reddederek, “Ben teknik adamların tercihlerine her zaman saygı duymuşumdur. Milli takımda biz kimseyi veto etmiyoruz, kabadayı değiliz. Gazetecilerin ben ve Vidal’ın oyuncuları veto ettiğimizi söylemeleri can sıkıcı bir durum. Hiçbir zaman bir futbolcuyu almayın gibi bir şey söylemedim” dedi.

Adem Ljajic için flaş karar Sırbistan Milli takımı kadrosunda bulunan Adem Ljajic sakatlandı, Karadağ ve Romanya maçlarının kadrosundan çıkarıldı. İlgili Haberi Oku