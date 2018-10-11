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Gary Medel’e şok suçlama!
Beşiktaş

Gary Medel’e şok suçlama!

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ülkesinde ağır bir suçlamayla karşı karşıya kaldı.

11 Ekim 2018 08:15

Şili Milli Takımı’na katılan Medel’in, kadronun belirlenmesinde etkisi olduğu iddia edildi.

12 Ekim’de ABD’de Peru ile karşılaşacak Şili’nin aday kadrosuna Marcelo Diaz ve Claudio Bravo gibi isimler davet edilmedi.

Gary Medel’in, kendisi gibi milli takımın bir diğer tecrübeli ismi Arturo Vidal ile birlikte oyuncu seçimlerinde belirleyici olduğu savunuldu.

Gary Medel konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu iddiaları reddederek, “Ben teknik adamların tercihlerine her zaman saygı duymuşumdur. Milli takımda biz kimseyi veto etmiyoruz, kabadayı değiliz. Gazetecilerin ben ve Vidal’ın oyuncuları veto ettiğimizi söylemeleri can sıkıcı bir durum. Hiçbir zaman bir futbolcuyu almayın gibi bir şey söylemedim” dedi.

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Son güncelleme 08:15 | 11 Ekim 2018
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