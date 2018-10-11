Fatih Terim’in ailesine küfür eden kişi hakkında flaş karar!

Ümit TÜRK / SÖZCÜ

İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Terim ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, “Davalı davaya konu küfürlerin kendisinin ettiğini kabul etmiş ve bu nedenle hakkında daha önce mahkumiyet kararı verilmişti. Talep ettiğimiz miktar müvekkilimizin zenginleşmesini sağlamayacaktır. Ortada bir suç vardır. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

ASGARİ ÜCRETLİ SAVUNMA

Davalı Anıl Ulaş Durna'nın avukatı Şükran Tavlaş ise, müvekkilinin olay nedeniyle son derece pişman olduğunu belirterek, “Müvekkilimin asgari ücretin biraz üstünde geliri vardır. Öncelikle davanın reddini aksi taktirde müvekkilimin maddi durumu göz önünde bulundurularak hakkaniyete uygun bir karar verilmesini talep ederim” dedi.

15 BİN TL MANEVİ TAZMİNATA

Davayı karara bağlayan mahkeme, davalı Anıl Ulaş Durna'nın davacı Fatih Terim, Fulya Adalet Terim ve Buse Terim'e 5'er bin liradan toplam 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 28 Ağustos 2015'ten itibaren yasal faiziyle davacılara ödenmesini karara bağladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya (26) sosyal medya hesabından ağır hakaretlerde bulunan Anıl Anıl Ulaş Durna hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Yargılama sonunda mahkeme Durna'nın 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından Terim ailesi 60 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.