Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı tamamlandı

2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2018) üçüncü etabını Sam Bennett kazandı. Bu yıl 54. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 132,7 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabını, 3 saat 16 dakika 27 saniyeyle bitiren Bora-Hansgrohe takımından İrlandalı Sam Bennett birinci oldu. Bu sonuçla Sam Bennett, genel klasmanda zirveye çıkarak dün elde ettiği turkuaz mayoyu korudu. Etapta ikinciliği, Quick-Step Floors takımının Arjantinli sporcusu Maximiliano Richeze, üçüncülüğü ise Trek-Segafredo takımından Alman John Degenkolb aldı. Türk Milli Takımı sporcusu Ahmet Örken de etabı beşinci sırada bitirdi.

Marmaris Meydanı’nda sporculara madalyalarını Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ile protokol üyeleri verdi. Türkiye Milli Takımı’ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini korudu. TUR 2018’in dördüncü gününde yarın Marmaris-Selçuk etabı geçilecek. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 14 Ekim Pazar günü İstanbul’da sona erecek. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap sonunda yaklaşık 950 kilometre pedal çevirecek.