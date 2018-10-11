CANLI YAYIN: Bayern Munih Anadolu Efes canlı izle! Euroleague maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes, Bayern Münih karşısında Euroleague sezonuna başlangıç yapacak. Geçtiğimiz yıl hayal kırıklılığı yaşayan Anadolu Efes bu sezon iyi bir performans sergilemek istiyor. Anadolu Efes, THY EuroLeague 2018-2019 sezonu ilk maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler için haberimizin içerisinde “Bayern Münih Efes maçı canlı izle” bağlantısı bulunuyor.

BAYERN MÜNİH ANADOLU EFES CANLI İZLE

BAYERN MÜNİH ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

11 Ekim Perşembe günü Audi Dome'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

ANADOLU EFES’İN AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI

Anadolu Efes, 39 yıllık Avrupa kupaları serüveninde müzesine bir Avrupa kupası götürdü, bir kez final oynadı, iki kez de Dörtlü Final’de yer alıp, üçüncülüğü elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Korac Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı. Takım sporlarında Avrupa’da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul’da 76-68 yendiği İtalya’nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla kupayı müzesine götürdü.

Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası’nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya’nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan temsilcisi Aris’e 50-48 yenilerek ikinci oldu.

Lacivert-beyazlılar ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e kaldı. Yunanistan’ın Selanik kentindeki Dörtlü Final’in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos’a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya’nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Türk ekibi, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig’de Dörtlü Final oynadı. Fransa’nın başkenti Paris’teki organizasyonda ilk gün Panathinakos’a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya’nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.