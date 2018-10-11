CANLI | Türkiye Bosna Hersek | Rize’de Rusya provası…

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup 3. maçında pazar günü Rusya deplasmanına gidecek Türkiye, kendini Bosna Hersek önünde test edecek. Rize'de 20:30’da başlayacak Türkiye Bosna Hersek maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

Türkiye ve Bosna Hersek karşılaşmada şu 11’ler ile mücadele edecek:

TÜRKİYE: Sinan, Şener, Kaan, Çağlar, Ömer, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Hakan, Cengiz, Enes

BOSNA HERSEK: Sehic, Todorovic, Nastic, Vranjes, Visca, Pjanic, Dzeko, Cimirot, Zukanovic, Krunic, Zakarica

Türkiye’de tek eksik, kadrodan çıkartılan Mehmet Topal… Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki son maçında İsveç'i deplasmanda 3-2 yenmişti. Türkiye Bosna Hersek ile bugüne dek 5 kez karşı karşıya geldi. Taraflar ikişer galibiyet aldı. Türkiye, tarihinde ise 562 maça çıktı. Biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet alan Türkiye, 219 yenilgi yaşadı, 741 gol attı, kalesinde 816 gol gördü. Türkiye, Mircea Lucescu ile 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek maçı öncesi yaptığı açıklamada “Şu anda rekabetçi, hedefi olan gençleri birlikte çalıştırmak, aynı felsefeyi algılayan, milli takımı seven ve oynamak isteyen bir ekip yaratmak istiyorum” dedi.