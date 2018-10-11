Beşiktaş, Adem Ljajic’in sakatlığı için açıklama yaptı

Beşiktaş, Mili Takım kampında sakatlanan Adem Ljajic’in sakatlığı ile ilgili açıklamada bulundu…

Adem Ljajic’in sağ kasık adelesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisinin Sırbistan’da başladığı belirtildi.

Beşiktaş’ın yaptığı açıklamada, “Sırbistan milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic’in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad’da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır. Futbolcumuz Adem Ljajic, 15 Ekim Pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine İstanbul’da devam edilecektir.” ifadeleri yer aldı. Adem Ljajic’in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.