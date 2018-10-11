Arda Turan-Berkay kavgası Avrupa basınında

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Football Espana ve El Mundo Deportivo da Arda Turan’ın şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavgaya yer ayırırken, Romanya, Fransa ve Ukrayna basınında da geniş yer buldu.

Özelllikle Romanya basını, bir dönem Barcelona’da forma giyen Arda Turan’ın uzun süredir cezalı olduğu için forma giyemediği dönemde yaşamış olduğu bu olayı, Arda Turan’ın düşüşü olarak okuyucularına sundu.

Arda Turan ise bu olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün gazetelerde çıkan haberler ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim. İzin günümde arkadaşımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir namus konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır. Doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

Neler yaşanmıştı?

Esin Övet’in yazısı şöyle…

“Berkay ve eşi Emirgan’daki bir mekana eğlenmeye gidiyorlar. Yan masalarında Arda Turan erkek arkadaşlarıyla eğleniyor ve sonrası Özlem Ada Şahin’in anlattığına göre şöyle gelişiyor:

“Bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın’ dedi. Ben de ‘Ne diyorsun kendine gel’ dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda’nın kulağına eğilip ‘Eşimi gönderiyorum, şimdi erkek erkeğe konuşağız’ dedi. O anda bana döndü Berkay ‘Hadi eve göndereyim seni’ dedi ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, ‘Özlem’i göndereyim konuşacağız erkek erkeğe’ dedikten sonra Arda yumruk attı.”

“Berkay’ı kanlar içinde çıkarttılar oradan. Direk hastaneye götürdüler. Saat 16.00’da ameliyata giriyor. Ya sesine bir şey olursa. Berkay sesi ile ekmek parası kazanan birisi. Olacak iş mi? Ben Arda’nın karısını tanıyorum. Selamlaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Karısı hamile evde. Olacak iş mi?”

Arda Turan’ın olayın ardından silah alarak hastaneye Berkay’ın yanına gittiği ve Berkay’a “Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim” dediği de ileri sürüldü.

Sosyal medyada Arda Turan ve Berkay kavgasına tepki: `Kendinin evli olduğunu da mı bilmiyordu?` Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavganın ardından kamuoyu sarsılırken sosyal medyada yıldız futbolcuya eleştiri yağmuru vardı. İlgili Haberi Oku