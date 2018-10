Türk Telekom: 67 – Valencia Basket: 72

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 2. hafta maçında Türk Telekom, İspanya’nın Valencia Basket takımına 72-67 yenildi.

Karşılaşmaya ekipler dış atışlardan buldukları basketlerle başladı. Türk Telekom Campell, Valencia Basket ise Rossom ve Sastre ile boyalı alanın dışından sayılar buldu ve periyodun ilk 3 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Ev sahibi ekip, Campell’ın performansıyla öne çıktığı ilk 6 dakikayı 12-6 önde geçti. Pota altını iyi savunarak ribauntlarda üstünlük kuran başkent temsilcisi, Gabriel’in de skora katkısı sonucunda skor 15-6’da İspanyol temsilcisine mola aldırdı. İlk periyot Türk Telekom’un 17-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

Türk Telekom 2. periyodun ilk 2 dakikası geride kalırken Ender Arslan’ın 3 sayılık basketiyle skor 23-13’te farkı 10’a çıktı. Dış atışlarla hücumlarını sonlandıran Valencia Basket, üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle Türk Telekom’a periyodun bitimine 4 dakika kala skor 30-28’de mola aldırdı. Gabriel ile boyalı alanın dışından üst üste basketler bulan başkent ekibi maçın ilk yarısının sonunda soyunma odasına 38-31 önde giden taraf oldu.

Maçın ikinci yarısına Valencia Basket, 7-0’lık bir seriyle başladı ve 2 dakika geride kalırken skoru 38-38’de eşitleyerek Türk Telekom’a mola aldırdı. Molanın ardından İspanyol ekibi Dubljevic’in basketiyle 40-38 öne geçti. Abalde ve Dubljevic ile 3 sayılık basketler bulan Valencia Basket, Türk Telekom’un boş hücumları sonucunda periyodun son 5 dakikasına 48-40 önde girdi. Periyodun son 4 dakikasına kadar sedece Ender ile sayı bulan Türk Telekom, Landesberg’in de skora destek vermesiyle farkı 2’ye indirdi: (48-50). Dış atışlarla basketler bulan İspanya temsilcisi, 3. periyodu 55-49 önde bitirdi.

Son periyoda Stimac’ın basketleriyle başlayan Türk Telekom, pota altında Will Thomas’ı durdurmakta zorlanınca son 6 dakikaya 59-55 Valencia Basket’in üstünlüğüyle girildi. İspanyol temsilcisinde Will Thomas’ın etkili oyununa Dubljevic ve Abalde de katkı verirken ev sahibi ekip Landesberg ve Stimac ile skoru değiştirdi. Periyodun 6 dakikası 65-61 Valencia Basket’in üstünlüğüyle geçilirken skor 61-68’de Türk Telekom mola aldı. Molanın ardından Landesberg’un basketiyle oyuna başlayan Türk Telekom, rakibinin uzunları Will Thomas ve Dubljevic’i durdurmakta zorlanınca Valencia Basket karşılaşmadan 72-67 galip ayrıldı.

Başkent ekibi, C Grubu ilk hafta maçında da deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit’e 91-80 yenilmişti.

Salon: Ankara

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Türk Telekom: Landesberg 16, Yunus Sonsırma 3, Kaya Peker 2, Gabriel 15, Campell 13, Polat Kaya, Metin Türen, Stimac 6, Ender Arslan 9, Serhat Çetin 3

Valencia Basket: Garcia, Rossom 8, Dubljevic 12, Sastre 3, Doornekamp 5, Abalde 8, Will Thomas 16, Tobey 3, Vives 4, Matt Thomas 13

1. periyot: 17-10

Devre: 38-31

3. periyot: 49-55