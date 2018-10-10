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Sosyal medyada Arda Turan ve Berkay kavgasına tepki: ‘Kendinin evli olduğunu da mı bilmiyordu?’
Medipol Başakşehir

Sosyal medyada Arda Turan ve Berkay kavgasına tepki: ‘Kendinin evli olduğunu da mı bilmiyordu?’

Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavganın ardından kamuoyu sarsılırken sosyal medyada yıldız futbolcuya eleştiri yağmuru vardı.

10 Ekim 2018 18:36

Medipol Başakşehir’in futbolcusu Arda Turan’ın, şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavganın üzerine sosyal medyada birçok yorum yapılırken milli futbolcu eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kavga Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e “Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın” demesi nedeniyle çıkarken Turan’ın daha sonra hastaneye giderek Berkay’dan özür dilediği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Arda Turan, “İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir ‘namus’ konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyada “Arda-Berkay” kavgası için yapılan yorumlar

Son güncelleme 18:59 | 10 Ekim 2018
arda turan Berkay Medipol Başakşehir

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