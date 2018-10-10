Son dakika… Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz İsviçre’ye gidiyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yarın İsviçre’de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre bu akşam İsviçre’ye gidecek başkan Cengiz, yarın UEFA’nın Nyon’daki merkezinde Ceferin ile bir araya gelecek.

Mustafa Cengiz’e Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer eşlik edecek.

UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan finansal fair play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu’na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI:

Galatasaray’dan konuyla ilgili daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

“UEFA iç işleyişi dahilinde;

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu’nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir.

UEFA’nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018’den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA’nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”