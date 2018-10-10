Pablo Escobar’ın ölüm emrini verdiği teknik adam! Ricardo Gareca…

2018 Dünya Kupası’nda Peru milli takımını yöneten Arjantinli teknik direktör Ricardo Gareca ile Pablo Escobar’ın yollarının kesiştiği olaylar zinciri ortaya çıktı.

Sercan Tezcanoğlu’nun haberine göre, Escobar’ın Kolombiya takımı America de Cali’yi bombalama planı, ve o dönem 1985-1988 yılları arasında Cali formasını giyen Arjantinli Ricardo Gareca.

Olayı ortaya çıkaran ise Peru’da yayınlanan El Popular gazetesi oldu. Gazete, Escobar’ın tetikçisi Jhon Jairo Vasquez ile röportaj yaptı.

Medellin kartelinin rakibi Cali (Kali) karteli 1988 yılında, Escobar’ı öldürmek için binaya 80 kilogram patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlemişti. Pablo Escobar ve ailesi saldırıdan sağ kurtulmuştu. Cali kartelinin Escobar’ın ailesine yönelik bombalı araba saldırısına karşılık vermek isteyen Escobar’ın aynı şekilde düşündüğü hedef olarak da America de Cali takımını seçtiği öğrenildi.

Peru Teknik Direktörü olan Arjantinli Ricardo Gareca o dönem America de Cali takımının formasını giyiyordu. Yapılan röportajda Escobar’ın futbola olan sevgisi sayesinde son anda bu plandan vazgeçtiği ve Gareca ile Cali’de forma giyen diğer futbolcuların bu sayede ölümden kurtulduğu belirtildi.

O dönem Escobar’ın Cali’den bazı futbolcuları kaçırdığı, ancak Cali karteli liderlerinin iş birliğine yanaşmadığı, bunun üzerine Pedro Sarmiento’nun ailesini öldürdüğü öğrenildi.

Sarmiento hayatta kalırken daha sonra 37 kez Kolombiya milli takımının formasını giymişti. Sarmiento günümüzde teknik direktör olarak çalışıyor.

O dönemde kartellerin Kolombiya futbolunu kontrol ettiği biliniyor. Escobar, Independiente Medellin’i kontrol ederken ortağı Gonzalo Rodriguez Gacha da Millonarios kulübünü kontrol ediyordu.