Mustafa Cengiz’den Bafetimbi Gomis’e tepki: ‘Selam versen ne olur, vermesen ne olur’

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısından erken ayrılan Cengiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaptıkları finansal fair play anlaşmasının UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu’na geri gönderilerek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermesiyle ilgili UEFA ile görüşeceklerini belirten Cengiz, şunları kaydetti:

“UEFA ile bir görüşmemiz var. İki kurul var. Birine savcılar kurulu diyebileceğimiz disiplin kurulu. Diğerine de hakimler kurulu diyebiliriz. Oradaki hukukçu, bizim yeniden yargılanmamızı istiyor. İyi tarafı yeniden yargılanmayı istemesi. Aslında elinde Avrupa’dan men etme cezası verme gibi yetkisi vardı. UEFA bize bu konuda yardımcı. UEFA ile durum değerlendireceğiz. Bu süreci inşallah başarıyla atlatacağız. Galatasaray kendisini lafla veya kulis çalışmalarıyla değil rakamlarla kanıtlamış durumda. Uçağın kalkışı gibi kalkıştayız. İnşallah bir kuş sürüsüne çarpmayız.”

Cengiz, ‘Kuş sürüsü benzetmesinde Beşiktaş veya Fenerbahçe’ye gönderme mi yaptınız?” şeklindeki soru üzerine, “Söyledikten sonra ‘eyvah, laf bir yere gitti.’ dedim. UEFA’ya son 6 ayda 4 bin 300 dilekçe gitti. Bu herhangi bir kulüpten değil. Münferit dilekçeler. Onlar da ‘Şike sürecinde de siz bizi şikayet ettiniz.’ diyorlar. Bunlar Avrupalıyı etkiliyor ama yüzde 100 değil. Savunmanız güçlüyse, açık, dürüst ve şeffafsanız doğru duvarsınızdır, yıkılmazsınız.” ifadelerini kullandı.

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Mustafa Cengiz, Galatasaray’dan Suudi Arabistan’ın El Hilal takımına transfer olan ve verdiği bir röportajda havalimanında gördüğü Mustafa Cengiz’e bilerek selamlamadığını söyleyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’e yanıt verdi.

Yönetim olarak futbolcu transferlerine özel durumlar haricinde karışmadıklarını aktaran Mustafa Cengiz, şöyle konuştu:

“Gomis’in açıklamasını okudum. Üzüldüm. Gomis, değerli bir kardeşimiz. Ben, aslında beni tanımadı zannettim. Bile bile bana selam versen ne olur, vermesen ne olur. Selam Allah’ın selamı. Ben, beni tanamadığını düşündüm. Çoğu futbolcu beni basından görmüştür. Galatasaray’da çok özel bir durum olmadıkça başkan hiçbir transfere, satışa doğrudan müdahale etmez. Teknik ekibin başında Fatih Terim gibi çok değerli bir marka var. ‘Gomis satılsın, Veli alınsın, şu futbolcu transfer edilsin, sağ açık boşta, stopere ihtiyaç var.’ demeyiz. Asla böyle bir olayın içine girmeyiz. Yetki, karar çok değerli bir teknik adam olan Fatih Terim ve ekibine aittir. Onları eleştirmek için demiyoruz. Fatih hocam çok çalıştı ama olmadı. Sorumlu biziz. İstediğiniz kadar kusurunuz olmasın ama sorumlu sizsiniz. Ben daha iyi bakmalıydım. Forveti de almalıydık. Orada kusur benim.”

Bafetimbi Gomis’i takımda zorla göndermediklerini anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, “Gomis’i zorla yollamadık. Aynı Arap ülkelerinden Feghouli’ye resmi teklif geldi ama gitmedi. Gomis köle mi ki biz onu gönderelim. Göndermeye kalksak yüreğimizde bir kişi vardı ama hala duruyor. Adam, senelerce yatarak milyonlarca lira alıyor. Futbolcu köle değil. Gomis, 150 milyon lirayı aşan bir gelir elde etmiştir. Asla gözümüz yok. Yolu ve bahtı açık olsun.” şeklinde görüş belirtti.

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VAR AÇIKLAMASI

Mustafa Cengiz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili eleştirileri hakkında da görüşlerini paylaştı.

Orman’ın açıklamalarını saygıyla karşıladıklarını dile getiren Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birinin herhangi bir yarışta canı yanıyorsa ve bağırıyorsa onu anlayışla karşılamak gerekiyor. Değerli bir rakibimizin hakemden ötürü haklı ve objektif bir şekilde canı yanmışsa saygıyla karşılarız. Onun tekrar etmesini istemeyiz. Biz, VAR olayından sene başında kupa kaybettik. Bir maçı değil kupayı kaybettik. Bize göre kırmızı karttı, hakeme göre değildi. Hiçbir şey yapamadık. VAR sistemi yeni oturuyor. Konuşmam rahatlık konuşması değil. Hakemler lütfen adalet dağıtmasın. ‘Birine sarı kart verdim diğerine de vereyim, penaltı çaldım diğerine de çalayım’ demesinler. Hakem gördüğünü çalacak. Yanlış veya hatalı görebilir. Bu hiç önemli değil. Hakem komitesi veya TFF Başkanı, bir futbol takımının fanatik taraftarı da olabilir. Ne güzel. Demek ki futboldan yana ama sahaya çıktığında adaletten şaşıyorsa yazıklar olsun. Bizim bütün maçlarımızı Fenerbahçeli hakemler yönetsin. Hiç sorun yok ama adaletli yönetsin, gördüğünü çalsın. Bundan rahatsız olmam.”

Kendilerine de sosyal medyada hakemler konusunda açıklama yapmak için baskı olduğunu söyleyen Cengiz, “Camia yıllardır bize bağırıp çağırıyor. Hakemlere ağzınızı açmıyorsunuz deyip sosyal medyada saygılarını sunuyorlar. Onlar bize de ulaşıyor. Her canı yanan her hafta bağırırsa olmaz. Hakemler insandır hata yapar ama üst üste kötü niyetliyse, düzenli olarak can yakıyorsa federasyon gereğini yapar.” diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunan Mustafa Cengiz, “TFF’den ricam. Bu sahalar berbat. 18 kulüp milyonlarca lira harcıyor. Futbolcular çok rahat sakatlanır duruma geliyor. TFF’den en büyük isteğimiz bu.” diyerek sözlerini tamamladı.

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