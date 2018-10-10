Mehmet Demirkol meslektaşlarını eleştirdi! ‘Denksin abi sen denksin’

beIN SPORTS yorumcusu Mehmet Demirkol, basın toplantılarında soru soran gazetecilerin kulüp başkanlarına ‘Başkanım’ diye hitap etmelerini eleştirdi.

İşte Mehmet Demirkol’un canlı yayında yaptığı açıklamalar…

“Sevgili meslektaşlarımla ilgili bir şey söyleyeyim. Rica ediyorum. Sayın Başkanım… ‘Başkanım’ denmez ya başkana. Başkan. Sayın Başkan. Çok kibarlaşacaksan ‘Sayın’. Ama normal gazeteci olarak ‘Başkan’. ‘Başkanım’ dediğin zaman… Beşiktaş Kongre üyesi misin?

Denksin abi sen denksin. Saygılı bir gazeteci muhatabıyla denktir her şartta. ABD Başkanı ile de karşılıklı oturuyorsan denksin. Tabii ki saygı çerçevesinde davranacaksın. Sen demeyeceksin siz diye konuşacaksın ama ezilerek ‘Acaba size bir soru sorabilir miyim?’ böyle bir şey olur mu ya? Yapmayın rica ediyorum. Bunu maalesef bazı ustalardan öğrendik. Genç arkadaşlar için iş kolay değil biliyorum. Yapılması zor bir iş gazetecilik. Ama bu kadar da değil. Bunu yaparsan bir şey olmaz. Twitter bu anlamda bizi çok bozdu.”

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