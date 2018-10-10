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Gianluigi Buffon’dan Fenerbahçe itirafı! 20 yıl geçti ama…
Fenerbahçe

Gianluigi Buffon’dan Fenerbahçe itirafı! 20 yıl geçti ama…

İtalyan kaleci Buffon, sosyal medya hesabında soruları yanıtlarken kendisini heyecanlandıran statlar arasında Anfield Road, Rangers ve Fenerbahçe'yi saydı.

10 Ekim 2018 08:43

Kariyerini Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında sürdüren Gianluigi Buffon, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta stadın atmosferinden etkilendiğini söyledi.

40 yaşındaki İtalyan kaleci, sosyal medya hesabında taraftarların sorularını cevapladı.

Deneyimli file bekçisi, kendisini en çok etkileyen maç ve statlarla ilgili soruya, “Şüphesiz Anfield Road bunlardan biri. Glasgow Rangers ve İstanbul’daki Fenerbahçe maçlarının ilk 15-20 dakikasında motive olmakta zorlandım.” yanıtını verdi.

Buffon, Fenerbahçe’ye karşı 1998 yılında Parma’nın kalesini koruduğu dönemde forma giymişti.

UEFA Kupası 1.Tur maçında Jöachim Löw yönetimindeki Fenerbahçe, Kadıköy’deki maçta Parma’yı Viorel Moldovan’ın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertli ekip, İtalya’da oynanan rövanş maçında ise rakibine 3-1’lik skorla boyun eğerek UEFA Kupası’na veda etmişti.

Parma ise o sezon UEFA Kupası’nı kazanan ekip olmuştu.

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Son güncelleme 08:47 | 10 Ekim 2018
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