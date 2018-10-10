Galatasaray’ın borcu açıklandı

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen sarı-kırmızılıların ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali durumla ilgili sunum yaptı.

Kançal, 30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılıların alacaklarının 1 milyar 463 milyon TL, borç-alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar TL olduğu ifade edildi.

2018-2019 sezonunda futbol takımının ev sahipliğini yaptığı Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçlar için toplam 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldığı da açıklandı.

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