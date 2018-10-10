SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Haciz memurları o eve gittiklerine pişman oldu
Galatasaray’ın borcu açıklandı
Galatasaray

Galatasaray’ın borcu açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü’nün borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğu açıklandı.

10 Ekim 2018 17:30

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen sarı-kırmızılıların ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali durumla ilgili sunum yaptı.

Kançal, 30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılıların alacaklarının 1 milyar 463 milyon TL, borç-alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar TL olduğu ifade edildi.

2018-2019 sezonunda futbol takımının ev sahipliğini yaptığı Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçlar için toplam 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldığı da açıklandı.

10 Ekim 2018 Mustafa Cengiz: UEFA tamamen bizim yanımızda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın dosyaları yeniden inceleme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:30 | 10 Ekim 2018
galatasaray

İDDAA

Kosova
UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 3 11.10.2018 - 21:45 Rotterdam Splatz
Malta