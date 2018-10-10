Galatasaray Büyükçekmece Spor Tesisleri için imzalar atıldı 

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Galatasaray Spor Kulübü’ne tahsis edilen Eskice Köyü yolu üzerindeki 126 dönümlük arazinin teslimi için düzenlenen törende arazinin teslim protokolü imzalandı.

“BAŞKA SPOR KULÜPLERİNİN DE PROJELERİNİ DEĞERLENDİRMEYE HAZIRIZ”

Büyükçekmece Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleşen törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Sporu çok seven, spora yatırım yapan ve yapmaya devam eden bir belediye başkanıyım. Daha önce Galatasaray Spor Kulübü’ne tahsis etmiş olduğumuz araziyle ilgili yeni bir yer teslimi yapacağız. Bizim ilçemiz yeşil alan bakımından İstanbul’un bir numaralı ilçesidir. Kişi başına düşen yeşil alan 130 metrekaredir. Spor Akademisi’nin yapılacağı yer yaklaşık 130 bin metrekaredir. İstanbul’da arazi az, biz de arazi çok ama para yok. Başka spor kulüpleri de Fenerbahçe, Beşiktaş gibi bizimle birlikte ciddi projeler yapmak isterlerse ortak işbirliği içerisinde değerlendirmeye hazırız. Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksi de yapılacak olan Galatasaray Spor Tesislerini destekleyecek durumdadır. 26 bin kişi kapasiteli Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksini de Galatasaray Spor Kulübü kullanabilecek durumdadır. Aynı şekilde bizde Büyükçekmece Galatasaray Spor Tesisleri’nden yaralanabileceğiz” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKÇEKMECE GELECEĞİN YILDIZIDIR”

Büyükçekmece’de yapılacak olan Galatasaray Spor Tesisleri’ni Türk sporunun alt yapısı için değerlendireceklerini belirten Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “Sevgili Hasan başkanım bütün İstanbul’un tanıdığı çok değerli bir halk insanı, belediyeci. Kendisi bütün spor kulüplerine yakın bir insan. Hasan başkanıma, meclis üyelerine, Büyükçekmece halkına camiam ve Türk sporu adına teşekkür ederim. Biz bu 126 dönüm araziyi canlandıracağız. Bu bir mülk kazanımı olmasa bile bir kullanım kazanımıdır ve Galatasaray’a çok büyük katkı sağlayacaktır. Kulübümüz ve belediye işbirliğiyle alt yapı için gerekli yardımlarda bulunacağız. Büyükçekmece İstanbul’un sayfiyesi ve geleceğin yıldızıdır. Yeniden canlandırdığımız bu yapı hayırlı, uğurlu olsun” dedi.