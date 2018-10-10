Filenin Sultanları Azerbaycan’ı 3-1 mağlup etti

Milliler, Azerbaycan karşısında mücadeleye Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Osaka kentindeki Municipal Central Gymnasium'da oynanan mücadelede rakibini 3-1’lik (26-24, 25-17, 22-25, 25-21) skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki dördüncü galibiyetine imza attı.

Salon: Municipal Central Gymnasium

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Denny Lassi (Dominik Cum.)

Türkiye: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin)

Azerbaycan: Mammadova, Aliyeva, Hasanova, Yagubova, Rahimova, Imanova, Karimova (L) (Alishanova, Azimova, Gurbanova, Samadova, Abdulazimova)

Setler: 26-24, 25-17, 22-25, 25-21

Süre: 106 dakika (30, 23, 25, 28)

Filenin Sultanları, 2. Tur F Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 07.25'te Tayland ile karşılaşacak.