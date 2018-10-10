Fenerbahçe için flaş iddia! ‘Kocaman geri gelsin diye…’

Gazeteci Ercan Güven Fenerbahçe’de yaşanan kriz ile ilgili bir yazı kaleme aldı.Güven yazısında takımdan gönderilen Aykut Kocaman ekibinin Cocu’ya bilerek yanlış bilgi verdiklerini iddia etti.

İşte Ercan Güven’in yazısı…

Rica minnetle alıkonan Aykut Kocaman ekibinin işine yedinci haftada son verilmesi, ikisi zaten oynatılmayan Volkan, Dirar ve Aatif'ın kadro dışı bırakılması Ali Koç yönetiminin tasarrufudur sonuçta…

Yetkisidir… Hakkıdır.

Sebepleri merak etmek de bizim hakkımız hatta görevimiz olduğu gibi!

Hele sayın Başkan, “açıkladığımda üzülecek, öfkeleneceksiniz” dediyse…

Resmen ateşin altına çıralı odun atmak bu tavır. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek. Meseleyi köpürtmek.

Cambaza mı yönlendiriliyoruz ne?..

Reklam dünyasında “teasing” denir Ali Bey'in yaptığına… Meraklandırıcı kopya vermek diye özetlenebilir. Mesaja/ürüne ilgiyi katlar.

Hem sıra dışı bir süreçten geçen Fenerbahçe, hem de zalim reklam tekniği “teasing” yan yana gelince, gerekçeleri beklerken her telden her notadan teoriler üretilmesi tuhaf karşılanmamalı.

Kimse kusura bakmasın; şartlar bizi bu duruma taşıdı.

Herkes eteğindeki taşı döktüğüne göre, ben de bir Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi dostumdan edindiğim ipuçlarını yazayım; doğru değilse bile bugün açıklama yapması beklenen sayın Koç'a “yok öyle bir şey” deme fırsatı yaratayım.

Ancak bir ufak notla başlayayım:

Söz konusu Divan Kurulu üyesi, sayın Koç'un kazandığı seçim arifesinde Aziz Yıldırım'dan “eşine beleş üyelik” gibi ufak çaplı bir “seçim rüşveti” teklifi aldığını anlatmış, ben de aynen yazmıştım… Ali Koç da benim yazımı referans göstererek Aziz Yıldırım'ın adil seçimi sabote ettiğini açıklamıştı.

Yani en azından Ali Bey'in “doğruluk” konusunda bir şüphesi olmaması gerek.

Evet… Önemli bir ailenin son kuşağı, meslek ve itibar sahibi bu üye, Ali Koç'un “ihraç ve iş aktine son” açıklamasından bir gün önce aynı isimler için heyecanla şunları söylemişti bana:

“Bu kadar olamazdı zaten… Bu Cocu'nun aklını başından alan, saçma sapan işler yaptıranların Aykut Kocaman takımı olduğu anlaşıldı. Kocaman geri gelsin diye yanlış bilgi vermişler adama. Verilerle oynamışlar. Şu anda kulüpte bunu tartışıyorlar hepsini kovacaklar. Volkan başta birkaç da Aziz Yıldırım vefalı topçu takımın dibini oyuyorlar. Onları da atacaklar.”

Bu sefer bilgi “suç” sınırlarına değdiği için, ben teyit aşamasındayken karar açıklandı ve gerekçeyi bilemiyoruz ama karar bire bir örtüştü.

Bakalım “gerekçeler” de örtüşecek mi?

Aksi halde en azından dört-beş gündür Aykut Kocaman ve ekibi ile kadro dışı kalan futbolcular hakkındaki “karakter” parantezinde ciddi şüphelerim için pişmanlık duyacağım ben.

Günahı, Başakşehir maçından umutsuz olduğundan “teknik direktörün işine son verme kararı ile uzaklaştırma ve kadro dışı gerekçelerini” aynı gün içinde halletmek amacıyla, bizi bunca zamandır “teasing” ile oyalayan Ali Koç'un boynuna.

Öyle ya da böyle… Sportif direktör, teknik direktör tercihleri yanı sıra (mali değil sportif) kriz yönetiminde de bir eksi daha Fenerbahçe yönetimine.

Pilot brövesine sahip olmak bisikleti mükemmel sürmenin garantisi değil.

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