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Fenerbahçe: 47 – Hatay Büyükşehir Belediyespor: 61
Kadınlar Basketbol Ligi

Fenerbahçe: 47 – Hatay Büyükşehir Belediyespor: 61

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, karşılaştı. Mücadeleden 61-47 galip ayrılan Hatay Büyükeşehir Belediyespor kupanın sahibi oldu.

10 Ekim 2018 21:31

Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı, Fenerbahçe’yi 61-47 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.

Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası, 7-6 Hatay Büyükşehir Belediyespor’un üstünlüğüyle tamamlandı. Pota altından ve dış atışlardan sayı bulan Hatay ekibi, ilk çeyreği 16-11 önde kapattı.

İkinci periyotta da Fenerbahçe’nin hücumlarını başarıyla savunan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 28-25 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyoda etkili oyununu sürdüren Akdeniz ekibi, son çeyreğe 43-37 önde girdi.

Son çeyrekte sayı farkını açan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe’yi 61-47 yendi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.

Salon: Adana ASKİ Atatürk

Hakemler: Murat Ciner, Fatih Güler, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe: Ayşe Cora 9, Birsel Vardarlı Demirmen 11, Vaughn 2, Verameyenka 4, Zandalasini 5, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez 5, Sottana 8, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 6, Cansu Köksal 7, Abdelkader 21, Merve Aydın 7, Johnson 11, Snytsina 9, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar, Gizem Başaran

1. Periyot: 11-16

Devre: 25-28

3. Periyot: 37-43

Beş faulle çıkan: 38.42 Snytsina (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

Son güncelleme 21:31 | 10 Ekim 2018
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Hatay Büyükşehir Belediyespor

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