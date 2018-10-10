EuroLeague maçları ne zaman? EuroLeague maçları hangi kanalda?

EuroLeague için heyecan dolu bekleyiş sürüyor ve bazı sorular sporseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in yanı sıra, Darüşşafaka Tekfen de Euroleague’de bu yılki temsilcimiz olacak. Peki, EuroLeague maçları ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Üç temsilcimizin mücadele edeceği EuroLeague maçları 11 Ekim’de başlayacak. Mücadeleler, Bein Sports ekranlarından ve Nesine.com üzerinden canlı yayınlanacak. İşte, temsilcilerimizin ilk hafta maç programı;

11 Ekim Perşembe saat 21.30 Bayern Münih-Anadolu Efes 11 Ekim Perşembe saat 22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Tekfen 12 Ekim Perşembe saat 20.45 Fenerbahçe-Gran Canaria

EuroLeague’de, ilk maçlar 11 Ekim tarihinde oynanacak. Fenerbahçe’nin ilk hafta konuğu Gran Canaria takımı olurken, Anadolu Efes Bayern Münih, Darüşşafaka Tekfen ise Real Madrid ile karşılaşacak.