Ali Koç konuştu sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe TV’de son aylarda Fenerbahçe içerisinde yaşanan olaylar ile ilgili konuşan Ali Koç’un yaptığı açıklamalarda sosyal medya üzerinde günün en çok konuşulan konusu oldu.

Kaç’un ”Beşiktaş maçı öncesinde salonda bir halı görüyorlar. Soruluyor, bu halı ne diye? Bir arkadaş ‘Bugün Beşiktaş bizi yenecek, hocanın cenazesini halıya saracağız' diyor. Maç başlayacak ya, Beşiktaş maçı. Maç berabere bitince ne prim alamayacaklarından ve hocanın gitmeyeceğinden konuşup üzülüyorlar.” ve ”Bu antrenörlerin bilgisayarlarını inceledik. 28 Haziran’dan itibaren tüm antrenman programını, tüm performans raporları, her şey dışarıya sızdırılmış. Fenerbahce.org uzantılı mail adreslerinden önce kendi başka hesaplarına daha sonra üçüncü kişilere bu bilgileri dışarıya ilettikleri ortaya çıkıyor. Niye? Bilemiyorum. Sizin özel bilginiz dışarı sızdıktan sonra bir sürü yere gidebilir.” açıklamalarının ardından sosyal medyada tepkiler arttı.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlar…

Şimdi burada aykut kocaman mı aziz yıldırım mı sorumlu bunlar bu ihanetleri yapanları nasıl kulübe sokmuşlar anlamadım — Göksen Merey (@GoksenMerey) 10 Ekim 2018

Sn Ali KOÇ Beyefendi , Ersun YANAL'ın Fenerbahçe'ye Hoca olarak düşünmediğini söylemesi yüreğimize su serpti..@Fenerbahce @ErkinSahinoz (Trabzonspor'da Başarılı olamamış kişiyi Fenerbahce ne yapsın) https://t.co/YzZE91Hztg — Serkan Keser (@SerkanKsr1907) 10 Ekim 2018

Bu adam bu işi biliyor. Fenerlilere inanıp getirse ersun balonu patlayacak olan umut bağlayan fenerlilere olacaktı. https://t.co/Ju7TDUM9Co — Uğur Doğdu (@dogdu_ugur) 10 Ekim 2018

ağzım açık izliyorum ali koç'u. bu kadar ihanet olur mu, bu nasıl bir iş ahlaksızlığı. yuh. — Serkan Akkoyun (@serkanakkoyun_) 10 Ekim 2018

Sayın Ali Koç'un anlattıklarına göre, “Yardımcı hocalar Beşiktaş-Trnava maçları öncesi ,soyunma odasına halı getirip, “hocayı maçtan sonra buna sarıp, göndereceğiz” diyor..” 1) Bu nasıl bi cüret? 2) Oraya halı getirmek neyin kafası? 3) Yerli oyuncular ne iş yapıyor? — Fırat Günayer (@firatgunayer) 10 Ekim 2018

Ali Koç'un anlattıkları inanılmaz. Duyduklarıma inanamıyorum. Çok ama çok ciddi şeyler. Çok üzücü şeyler… — Ahmet Ercanlar (@chemedya) 10 Ekim 2018

Sen Aykut Kocaman’ın ekibinden bunları beklemiyorsan hatalısın demektir. Kabahatın büyüğü maalesef Ali Koç’ta. Hepsini deneyimsizliğine veriyorum. Ona sevgim ve desteğim sonsuz, tekrarlanmaması şartıyla. — Batuhan Batılı (@batuhanbatili) 10 Ekim 2018

Kulübü devraldığı enkaz yetmezmiş gibi daha ilk aylarında şu yaşadıklarına bak ya, skandal. Verdiğimiz sözlere rağmen acımasızca eleştirdik ama Ali Koç insafsızsınız derken az bile demiş. Allah yardımcısı olsun. — Zelimir HBK (@HBK_Obradovic) 10 Ekim 2018

Cocu hocama helal olsun bu rezillikler yaşanırken Beşiktaş maçında iyi oynattı valla… — Emre (@Scugnizzi) 10 Ekim 2018

Fenerbahçe soyunma odası anlık pic.twitter.com/Brry5Jt4Cn — ich Emre (@ich__) 10 Ekim 2018

hafızada yer yok diye geçen senenin verilerini silmek.. baba öğrenci evi mi bu gelin verim flashdisk baba ne yaptınız siz — Koray Gök (@KorayGok) 10 Ekim 2018

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