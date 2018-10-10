SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD: FBI ekibini İstanbul’a gönderebiliriz
Ali Koç konuştu sosyal medya yıkıldı!
Fenerbahçe

Ali Koç konuştu sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de kadro dışı bırakılan futbolcular ve görevden alınan antrenörler ile ilgili herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Koç'un yaptığı bu konuşmanın ardından sosyal medya adeta yıkıldı....

10 Ekim 2018 15:19

Fenerbahçe TV’de son aylarda Fenerbahçe içerisinde yaşanan olaylar ile ilgili konuşan Ali Koç’un yaptığı açıklamalarda sosyal medya üzerinde günün en çok konuşulan konusu oldu.

Kaç’un ”Beşiktaş maçı öncesinde salonda bir halı görüyorlar. Soruluyor, bu halı ne diye? Bir arkadaş ‘Bugün Beşiktaş bizi yenecek, hocanın cenazesini halıya saracağız' diyor. Maç başlayacak ya, Beşiktaş maçı. Maç berabere bitince ne prim alamayacaklarından ve hocanın gitmeyeceğinden konuşup üzülüyorlar.” ve ”Bu antrenörlerin bilgisayarlarını inceledik. 28 Haziran’dan itibaren tüm antrenman programını, tüm performans raporları, her şey dışarıya sızdırılmış. Fenerbahce.org uzantılı mail adreslerinden önce kendi başka hesaplarına daha sonra üçüncü kişilere bu bilgileri dışarıya ilettikleri ortaya çıkıyor. Niye? Bilemiyorum. Sizin özel bilginiz dışarı sızdıktan sonra bir sürü yere gidebilir.” açıklamalarının ardından sosyal medyada tepkiler arttı.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlar…

10 Ekim 2018 CANLI | Ali Koç canlı yayında flaş açıklamalarda bulunuyor... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:22 | 10 Ekim 2018
ali koç Fenerbahçe

İDDAA

Kosova
UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 3 11.10.2018 - 21:45 Rotterdam Splatz
Malta