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Ali Koç canlı yayında flaş kararları açıklıyor!
Fenerbahçe

Ali Koç canlı yayında flaş kararları açıklıyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de kadro dışı bırakılan 3 futbolcu ve kulüpte yaşananlar ile ilgili geniş kapsamlı bir açıklama yapacak.

10 Ekim 2018 11:57

Sarı lacivertli takımda geçtiğimiz günlerde yönetim 3 futbolcuyu kadro dışı bırakırken, 3 antrenörün de görevine son vermişti. Sarı lacivertli camiada bu kararların gerekçesi en çok merak edilen konu olurken, başkan Ali Koç’un deprem yaratan kararlarla ilgili açıklamayı bugün saat 14.00’te yapacağı açıklandı.

Fenerbahçe’de kötü gidişin nedenlerini ve merak edilen konular üzerine madde madde açıklama yapması beklenen Ali Koç yeni teknik direktör konusu ile ilgili basında çıkan haberlere de açıklık getirecek.

Son güncelleme 11:57 | 10 Ekim 2018

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