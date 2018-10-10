Ali Ece: ‘Ali Koç Pandora’nın Kutusu’nu açtı, yılanlar aç kalacak’

Tivibuspor’da yorumculuk yapan Ali Ece, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Teknik ekipte yaşananları anlatan Ali Koç’un açıklamalarının ardından camiada nasıl bir etki olacağını yorumlayan Ece, “Sorun Ali Koç’un kendisinin yüzde 1’i kadar ahlaka, namusa sahip olmayan insanlarla muhatap olması. Bugün Pandora’nın Kutusu’nu açtı. Yılanlar aç kalacak, birbirlerini yiyecek. Camiada pozitif etki yapacak.” dedi.

İşte Ali Ece’den çarpıcı açıklamalar;

“Sorun, senin yüzde 1’in kadar iyi yürekliliğe, ahlaka sahip olmayanlarla muhattap olmak zorunda kalması. Ali bey bugün çok iyi bir şey yaptı, Pandora’nın Kutusu’nu açtı. Pandora’nın Kutusu yılanlarla dolu biliyorsun. Ali beyin elini sokmuş yılanlar belli, hem de arkadan dolanıp. Ama o kutu bir kere açıldı, o cesareti gösterdi. Yılanlar aç kalınca birbirlerini yerler. Ali Koç’un yapacağı da bu olmalı”

‘FUTBOLUN F’SİNDEN ANLAMAYAN SIRTLANLAR’

“Özellikle pahalı bir restoranda buluşan insanlardan bahsetti. Kesin güzel bir yerdir ki fiyatlar öyledir. Ama oralardan büyük takımlara, camialara yönetici, teknik direktör, başkan dizaynı yapılması, bildiğin sırtlanlık diye bahsettiğim olay budur. Futbolun F’sinden anlamazsın sen. O kişiler, sırtlanlara söylüyorum. Bayern Münih’in ilk 11’ini sayamaz, Real Madrid’in Ronaldo gittikten sonra 3 tane oyuncu sayar. Utanmadan hala dizayncılık yapar. Birilerini kuklasıdır bunlar. Bildiğimiz Pinokyo’dur bunlar, Gepetteo Usta’nın yaptığı. Ama bunlar yalan söyledikçe burunları uzamaz. Pişkin pişkin çıkarlar utanmazlar da. İnsan haddini bilecek biraz. Ne değerli meslektaşlarım var nerelerde çalışmış, nerelerde görev yapmış, futbolda başarılar elde etmişt, yorumculuk analistliğe de bunları taşımış.”

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“SPOR MEDYASININ TAPINAK ŞÖVALYELERİ”

“Bu sırtlanların, o zengin restorantta toplanıp, o Tapınak Şövalyeleri falan bunlar efsane değil, gerçek ya dünya ile alakalı. Onlar da spor medyasında öyleler. Ali bey Türk futbolunun en büyük iyiliğini yapar bizlerin arasından onları ayıklarsa. Bir sürü insanın da önü açılır. Bizim ülkede birazcık kibarlık gösterince aptal yerine koyuyorlar. Hiç acımayacaksın öylesine. Anladığı dilden değil 10 katını konuşacaksın.”

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“YILANLARI TARAFTAR AYIRT EDECEK”

“Pandora’nın kutusu açılmıştır. O yılanlar aç kalacak ve birbirlerini yiyecekler. Yılan kendi kuyruğunu yiyor biliyorsun. Bunlar en kötü tür. Camiada kesinlikle özellikle hakiki taraftar nezdinde zihin açıcı, iştah açıcı, ruh temizleyici bir etki yarattı. Türkçeyi de çok iyi kullanıyor. Şov yapmıyor, dürüst şekilde söylüyor. Eski yönetime de bütün ihaleyi çıkarmaması da çok değerli. Dilerim kıymetini bilirler. Taraftar yılanları ayırt edecek. ”