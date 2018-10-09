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Ümit Öztürk çok konuşulan görüntüyü açıkladı! ‘Bir susun kardeşim’
Futbol

Ümit Öztürk çok konuşulan görüntüyü açıkladı! ‘Bir susun kardeşim’

Konyaspor Beşiktaş maçını yöneten Ümit Öztürk'ün, Konyaspor lehine verdiği ikinci penaltı kararının, maçtan sonra da doğru olduğunu ve Pepe'nin kendisini tebrik ettiğini söylediği iddia edildi.

9 Ekim 2018 07:49

Konyaspor ile Beşiktaş’ın 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı yöneten hakem Ümit Öztürk, Beyaz TV’den Sercan Dikme’ye konuştu.

METE KALKAVAN AÇIKLAMASI

Ayrıca Ümit Öztürk’ün Mete Kalkavan olayına da “Herkes yazıyor, Allah belanı versin diyor diye ama öyle bir şey yok. Bütün yardımcı hakemlerim konuşuyordu. Mete ‘Bir susun kardeşim, hakemi duyamıyorum’ dedi” şeklinde açıklık getirdiği kaydedildi.

Fotoğraf beIN SPORTS’tan alınmıştır.

 

“PENALTIDA DOĞRU KARAR VERDİM”

Sercan Dikme’nin haberine göre; Ümit Öztürk maçtan sonra “Normalde Medel, Uğur Demirok’u düşüremez. Medel o kadar baskı uyguladı ki Uğur Demirok’un düşmesi normal. Sonra VAR’da ekrana da baktım ve emin oldum. Penaltıda doğru karar verdim” açıklamasını yaptı.

“PEPE TEBRİK ETTİ”

Ümit Öztürk’ün “Pepe maç sonrası hakem odasına geldi ve iyi maç yönettiğimiz için beni ve ekibimi tebrik etti” dediği belirtildi.

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Son güncelleme 09:52 | 9 Ekim 2018
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