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Tümer Metin: ‘Sen kimsin Comolli?’
Fenerbahçe

Tümer Metin: ‘Sen kimsin Comolli?’

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'de yaşanan Volkan Demirel krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

9 Ekim 2018 08:00

Eski Milli futbolcu Tümer Metin Volkan Demirel ve Fransız futbol direktörü Damien Comolli ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Tümer Metin’in açıklamaları…

“Ben oynamayacağım sezon başından beri, 17 senemi vereceğim, bir kere bu camia, benim camiam. Sen geleceksin, bir takım oluşturacaksın, işler kötü gidecek ve ben de sorduğun için fikrimi beyan edeceğim. Volkan 17 seneye yakışık olmayan bir davranışta bulunursa, susalım zaten ama yapmaz. Yüreğim öyle söylüyor. Bu kadar camiaya mal olmuş bir adamı dışarıda bu kadar bırakamazsın. Totti’nin hala koltuğu duruyor Roma’da, transfer yaparken hala fikrini alıyorlar. Sen kimsin Comolli?”

“Sezon başı, Volkan’cım teşekkür ederim dersin. Plaket verirsin, kapımız açık dersin. Her konuda klişeyiz.”

“4 oyuncunun yerine 4 kalite transfer gelseydi, bugün bu konuları konuşmazdık. Bu iş sportif başarı ile paralel. Saha düzelirse, her şey düzelir.”

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Son güncelleme 08:46 | 9 Ekim 2018
Damien Comolli Fenerbahçe Tümer Metin volkan demirel

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