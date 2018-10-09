Tayfun Korkut kimdir? Tayfun Korkut kaç yaşında ve nereli?

Doğduğu Almanya’da ve memleketi olan Türkiye’de adından söz ettiren Tayfun Korkut’un hayatına dair birçok detay merak ediliyor. Tayfun Korkut nereli ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi…

TAYFUN KORKUT KİMDİR?

Tayfun Korkut (d. 2 Nisan 1974, Stuttgart), Türk eski millî futbolcu, teknik direktör. Tayfun Korkut, 29 Ocak 2018’den itibaren VfB Stuttgart’in teknik yöneticiliğini yapıyor.

Almanya yılları Korkut, Stuttgart yakınlarındaki Ostfildern şehrinde büyüdü ve futbola 6 yaşında yerel bir takım olan TB Ruit’te başladı. 12 yaşında da alt lig takımlarından Stuttgarter Kickers’ın altyapısına seçildi. Bu kulüpte tüm altyapı takımlarında oynadı ve başarılı olarak A takım’a kadar yükseldi. 13 Ağustos 1994’te Almanya Kupası karşılaşmasında SC Freiburg karşısında son 15 dakika oyuna girerek ilk resmî maçına çıktı. Dönemin üçüncü ligi olan Regionalliga’da mücadele eden takım ile ilk lig maçına ise 25 Eylül 1994’te SSV Ulm 1846’e karşı çıktı. Sezon sonunda birinci olan SpVgg Unterhaching’in üç puan ardında kalarak ikinci olup, 2. Bundesliga’ya çıkamadılar.

Fenerbahçe SK 21 yaşında Fenerbahçe’ye transfer olarak Türkiye’ye geldi. Daha ilk sezonunda takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Sezon öncesi resmi olmayan TSYD Kupası’nda Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı 90 dakika sahada kalıp, iki maçta da galibiyet gördü. Fenerbahçe ile ilk maçı, 8 Ağustos 1995’te Partizan Tirana ile oynanan UEFA Kupası ön eleme maçı oldu. İlk golünü 9 Eylül 1995’te Gaziantepspor’a attı. İlk sezonunda 30 maça çıkıp 5 gol kaydetti. Sezon sonunda Türkiye ligi şampiyonu oldular.

1996/97 mevsiminde eylül ve ekim aylarında üst üste geçirdiği sakatlıklar sebebiyle Tayfun Korkut çok sık forma şansı bulamadı. O sezon ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giydi. 2000’e kadar formasını giydiği Fenerbahçe’de teknik adamların en çok kullandığı futbolculardan biri oldu. 1998’de Başbakanlık Kupası ve Atatürk Kupası’nı kazanan kadroda yer aldı.

Real Sociedad Fenerbahçe’de 5 sezon forma giydikten sonra Arif Erdem’le beraber Real Sociedad’a transfer oldu. Yabancı dil avantajından dolayı İspanya’da adaptasyon sorunu yaşamadı. Ligin ilk hafta maçı olan Racing de Santander karşılaşmasında sahaya ilk 11’de çıkmıştı. Ancak 32. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve Aralık ayına kadar sakatlığı devam etti. Sakatlıktan döndükten sonra formayı kapan Korkut, sezonu 24 maçta 4 golle kapattı. 2002-03 sezonunda eskisi kadar şans bulmasa da millî takımdan arkadaşı Nihat Kahveci ile oynadığı sezonu lig ikincisi olarak bitirme başarısı gösterdiler.

Espanyol 2003-04 sezonunda bir başka La Liga ekibi Espanyol’a transfer oldu. Sezon başlarında sık sık forma şansı bulsa da sezon sonuna doğru tercih edilmemeye başladı ve sezonu golsüz kapatıp, İspanya yıllarına son verdi.

Beşiktaş JK 2004-2005 sezonu başında Beşiktaş kulübüne transfer olarak, yeniden Türkiye’ye döndü. Beşiktaş’ta da ilk 11 oyuncusu olarak başladığı sezonu yedek kulübesinde tamamladı. Sonraki sezon da sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayınca Aralık 2005’te sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Gençlerbirliği 2005-2006 sezonu devre arasında Gençlerbirliği’ne transfer oldu.[1] Gençlerbirliği’ndeki yarım sezonunda 13 maçta 1 gol kaydetti. Sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerine son verdi.

Millî takım kariyeri

94 kez millî takımlara çağrılan Tayfun Korkut, 3 kez Türkiye U-21 ve 42 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştir ve bu karşılaşmalarda bir gol atmıştır.