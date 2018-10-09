Süper Lig devleri PFDK’ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Atiker Konyaspor PFDK’ya sevk edildi.

Beşiktaş, “çirkin ve kötü tezahüratı”, “6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi”nden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe’nin ise “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle, Trabzonspor’un da “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle disipline sevkine karar verildi.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan şu açıklama yapıldı;

Hukuk Müşavirliği’nce 09.10.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- KAYSERİSPOR Kulübü’nün 06.10.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu RAJKO ROTMAN’ın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 07.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 06.10.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA’nın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 07.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- BURSASPOR Kulübü’nün 06.10.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.10.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 07.10.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- ATİKER KONYASPOR Kulübü’nün 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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