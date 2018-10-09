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Stuttgart’ın yeni teknik direktörü Weinzierl
Almanya Bundesliga

Stuttgart’ın yeni teknik direktörü Weinzierl

Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Markus Weinzierl ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı

9 Ekim 2018 15:11

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Weinzierl ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığı belirtilerek, 43 yaşındaki Alman teknik direktörün yarın yapılacak antrenmanı yöneteceği ifade edildi.

Stuttgart Kulübünün başkanı Wolfgang Dietrich, tecrübeli ve aynı zamanda iddialı bir teknik direktörü takımın başına getirmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Alman teknik direktör 2012-2016 yıllarında Augsburg, 2016-2017 sezonunda da Schalke 04’ü çalıştırmıştı  Bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ligde 5 puanla son sırada yer alan Stuttgart, iki gün önce Tayfun Korkut'un görevine son vermişti.

Son güncelleme 15:11 | 9 Ekim 2018
Almanya Bundesliga Markus Weinzierl Stuttgart

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