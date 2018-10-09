SON DAKİKA I Slimani Cezayir Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti Islam Slimani'den sakatlık haberi geldi. Yıldız golcü geçtiğimiz günlerde açıklanan Cezayir Milli Takımı kadrosunda yer alırken, Benin ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyordu.

Ancak 30 yaşındaki futbolcuda beklenmedik bir gelişme meydana geldiği ortaya çıktı. Slimani, sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Cezayir Futbol Federasyonu, Benin maçı listesinden çıkarılan sarı-lacivertli oyuncunun yerine futbol hayatını Hollanda'nın Vitesse takımında sürdüren Oussama Darfalou'nun kadroya dahil edildiğini duyurdu.

Afrika Uluslar Kupası'nda Cuma günü Benin ile karşılaşacak Cezayir, aynı takımla dört gün sonra yine karşılaşacak. Slimani'nin bu maçta oynayıp oynamayacağının da belli olmadığı belirtildi. Sağlık ekibinin Slimani'nin tedavisine başladığı, son durumunun belirlenmesinin ardından bu ikinci maçta oynayıp oynamayacağının belli olacağı ifade edildi.

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