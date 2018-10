Doğum gününde takım arkadaşının hayatını kurtardı!

SKOR DIŞ HABERLER / Portekiz’de Sporting Lizbon ve Portimonense takımları arasında oynanan maçta korku dolu anlar yaşandı.

Lizbon kalecisi Romain Salin, mücadelenin 44. dakikasında rakip takımdan Shoya Nakajima’nın şutunu kurtarmak isterken kafasını direğe çarptı.

Nakajima’nın vuruşu ağlarla buluşurken takım arkadaşı Salin’in kafasını direğe çarptığını gören Coates soluğu kalecisinin yanında aldı.

Beyin travması geçiren kaleci Salin’in ağzını açarak parmağıyla dilinin boğazına kaçmasını engelleyen Coates, bu müdahalesiyle takım arkadaşının hayatını kurtardı.

Maçın oynandığı gün 28. yaş gününü kutlayan Uruguaylı Coates, Portekiz’de ‘kahraman’ ilan edilirken hastaneye kaldırılan Salin’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sporting Lizbon maçı 4-2 kaybederken Coates takımının ikinci golünü de atan isim oldu.

Bir dönem Liverpool’da forma giyen Coates için sosyal medyada sevgi ve tebrik mesajları atıldı.

This is class from our former player Sebastian Coates saving his life by getting keepers tongue out from choking. pic.twitter.com/qAftq5ncBZ

— JP (@JurgenPressed) 9 Ekim 2018