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Real Madrid’de bir sakatlık şoku daha! Şimdi de Benzema…
İspanya La Liga

Real Madrid’de bir sakatlık şoku daha! Şimdi de Benzema…

Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

9 Ekim 2018 00:48

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid’de Fransız forvet oyuncusu Karim Benzema, sağ dizinden sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, La Liga’nın 8. haftasındaki Alaves maçının ikinci yarısının başında oyundan çıkmak zorunda kalan Benzema’nın sağ diz ardı kirişinde sakatlık tespit edildi.

Real Madrid, 30 yaşındaki santraforun iyileşme süresine ilişkin bilgi vermedi ancak İspanyol basını, Fransız futbolcunun sahalardan 2 hafta uzak kalmasının beklendiğini paylaştı.

Benzema, son 4 maçtır gol atamayan Real Madrid’de Marcelo, Isco ve Carvajal’den sonra sakatlar listesine eklenen son isim oldu.

Son güncelleme 00:48 | 9 Ekim 2018
karim benzema Real Madrid

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