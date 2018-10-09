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Kaleci kaleye bakakaldı! Bu nasıl penaltı?

Rusya U-21 liginde yıldız adayı Norik Avdalyan tarafından atılan penaltı golüne kaleci dahi inanamadı

9 Ekim 2018 11:57

Rubin Kazan’ın genç yıldız adayı Norik Avdalyan, futbol sahalarında pek görülmemiş bir penaltı golüne imza atarak herkesi şaşırttı. U-21 maçında ters takla atarak topa vuran Rus futbolcu sosyal medyayı da, filelere bakakalan Yaroslav Hodzyur’u da şoke etti.

22 yaşındaki Avdalyan Rubin Kazan’a bu yıl transfer oldu. Yaratıcı özellikleriyle dikkat çeken orta saha oyuncusunun geçtiğimiz sezon da NSFL takımıyla benzer bir gol kaydettiği öğrenildi.

Avdalyan’ın penaltısı, hafta sonu Liverpool karşısında kaçırdığı penaltıyla gündeme gelen Manchester City’li Riyad Mahrez’e de gönderme yapılmasına neden oldu.

  • “Mahrez izleyip öğrenmeli!”
  • “City’ye bu kadarı yeterdi!”
Son güncelleme 11:57 | 9 Ekim 2018
Norik Avdalyan Rubin Kazan

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