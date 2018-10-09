Inter’in yeni hedefi Vincent Kompany!

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Inter’in, ara transfer döneminde bir numaralı hedefinin Manchester City’nin kaptanı Vincent Kompany olduğu öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki savunma oyuncusuna, kulübü Manchester City’den henüz sözleşme uzatılması için bir teklif gitmiş değil.

11 yıldır İngiliz ekibinde forma giyen Belçikalı yıldız, bu sezon ligde sadece 2 maçta forma giyerken artık teknik direktör Pep Guardiola’nın ilk 11 tercihleri arasında yer almaması nedeniyle takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Son yıllarda yükselen grafiği ve yıllar sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde ikide iki yapan İtalyan ekibi Inter ise tecrübeli yıldızı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Kompany, 2008 yılında Hamburg’dan 8,5 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

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