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Galatasaray’dan Eren Derdiyok yalanlaması!
Galatasaray

Galatasaray’dan Eren Derdiyok yalanlaması!

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, golcü isim Eren Derdiyok ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı.

9 Ekim 2018 15:15

İşte kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama…

Bugünkü Takvim Gazetesi'nde “Eren'in Derdi Duygusal” başlığı ile haber niteliği taşıdığı iddia edilen bir metin yayınlanmıştır. Haber sıkıntısı yaşandığı günlerde temelsiz iddiaların tipik bir örneğini oluşturan söz konusu içeriğin niyeti, metnin altına atılamayan imzadan ibarettir.

Kime ait olduğu bilinmeyen, sahibi belirsiz bu tip metinler, kişilerin hayal dünyasında kurdukları ve masabaşında hazırladıkları senaryolardan öteye gidememektedir.

Ayrıca Fotomaç Gazetesi'nde, Savaş Çorlu imzasıyla yayınlanan, “Eren Derdiçok” başlıklı metindeki ifadeler ve yaşandığı iddia edilen diyaloglar da gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu kuruluşlara karşı, kendi alanlarındaki değerine veya saygınlığına bakmaksızın, bu tip içeriklere devam etmeleri hâlinde hukuki ve idari tedbirlerimizi kullanacağımızı vurgulamak isteriz.

Kamuoyuna saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü

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Son güncelleme 15:19 | 9 Ekim 2018
Eren Derdiyok galatasaray

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