Fenerbahçe’de kritik 48 saat!

Sercan Hamzaoğlu / Fenerbahçe’de büyük bir belirsizlik hâkim. 8 haftada 8 puanda kalan ve ligde 15. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde, herkesin aklında aynı soru var: Cocu gidecek mi kalacak mı? Kaybedilen 16 puandan sorumlu tutulan ve taraftarın Başakşehir karşılaşması sonrası yoğun şekilde protesto ettiği Hollandalı teknik adamın geleceği, yönetimi ikiye bölmüş durumda. Sarı-lacivertli kurmaylar arasında fikirbirliği yok. İşte SÖZCÜ'nün edindiği bilgiler…

‘FUTBOL İYİ, COCU ÇOK ÇALIŞIYOR'

Phillip Cocu'ya destek veren yöneticiler var. Bu fikrin sahibi kurmaylar, “Takım iyi oynuyor. Topçular karşı karşıya kaçırıyor. Karşımıza çıkan takımın kalecisi yıldız oluyor, kurtarış rekoru kırıyor, haftanın takımına giriyor. Süper Lig zor bir lig. Cocu, tanımadığı bir lig olmasına rağmen çok çalışıyor” diyor. Bir grup da en azından devre arasına kadar Cocu ile devam edilmesinin gerektiği, yapılacak aceleci bir değişimi yarardan çok zarar getireceğini dile getiriyor.

‘TARZI UYMADI, ISRARA GEREK YOK'

Aksi fikri savunanlar da az değil. Milli maç arasının önemli fırsat olduğunu, şimdi yapılacak bir müdahale ile kaybedilmiş gibi gözüken sezonun yeniden başlayacağı yöneticiler arasında konuşuluyor. “Yanlışta ısrara gerek yok” diyen ve Cocu'nun defansif ağırlıklı bir tarza sahip olduğunu savunan başka bir grup yönetici ise Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle birlikte taraftarla sağlanan bütünleşmenin yavaş yavaş terse dönmesinden endişeli.

KARARI ALİ KOÇ VERECEK

Camiada konuşulan ise son sözün Ali Koç'a ait olduğu. Koç, tüm yönetici arkadaşlarıyla Cocu'nun geleceğini görüşüyor. Herkesin fikrini alıyor. Başakşehir maçından sonra bile Koç, kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulunmuştu. Fenerbahçe Başkanı, Sportif Direktör Comolli'nin de görüşünü alacak. İnce kırmızı hattaki Ali Koç, bugün veya yarın kesin kararını verecek. Başkan Ali Koç, kadro dışı ve görevden almalarla ilgili merakla beklenen açıklamasını ise bugün yapacak.

Volkan Demirel şaşkın! `Ne için özür dileyeceğim?` İlgili Haberi Oku