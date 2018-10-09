Fatih Terim en iyilerin arasında

Geçtiğimiz sezon kötü günler geçiren Galatasaray’da Igor Tudor’un yerine göreve getirilen Terim, sarı-kırmızılı ekibin teknik adamlık koltuğunda geçirdiği 4’üncü döneminde 2,20 puan ortalaması yakaladı.Galatasaray’da teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996-2000 yılları arasında oturan ve son senesinde UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı kazanan tecrübeli teknik adam, bu dönemde 2,14 puan ortalamasını yakalamıştı.

Sarı-kırmızılıların başında 2’nci kez 2002-2004 yılları arasında bulunan tecrübeli teknik adam, bu dönemde ise 1,82’lik puan ortalaması yakalamıştı. Terim’in bu ortalaması, Galatasaray’ın başında geçirdiği 4 dönem arasındaki en düşüğü olurken, tecrübeli teknik adam 2011-12 sezonu olan sarı-kırmızılıların başında geçirdiği 3’üncü dönemde ise 2,06 puan ortalamasını yakaladı.

Terim, yeniden geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı taraftarların da desteğiyle geldiği Galatasaray teknik direktörlük koltuğunda elde ettiği 2,20 puan ortalamasıyla Avrupa’nın en önemli teknik direktörleriyle yarışıyor.

Terim’in en önemli rakipleri ise 2,31 ortalamayla Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, 2,26 puan ortalamasıyla Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2,02 puan ortalamasıyla Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2,07 puan ortalamasıyla Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve 1,90 ortalama ile Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino.

MOURINHO, SIMEONE VE POCHETTINO’YU GERİDE BIRAKTI

Avrupa’nın devleriyle yarışan Terim, Allegri, Guardiola ve Kovac gibi isimlerin gerisinde kalsa da, önemli isimlerden olan Mourinho, Simeone ve Pochettino’yu ise geride bıraktı.

2014 yılından bu yana İtalyan ekibi Juventus’un başında olan ve geldiği ilk sezon itibarıyla İtalya Serie A’da şampiyonluğu elden bırakmayan Allegri’nin, siyah-beyazlılarla yakaladığı maç başı puan ortalaması 2,31. İtalyan ekibinin başında şu ana kadar 229 karşılaşmada görev alan Allegri’nin bu sezon için hedefi ise Cristiano Ronaldo’nun da takıma katılmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nı İtalya’ya getirmek. Siyah-beyazlı ekip ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 51 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde o dönem Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo’nun golüyle elenerek turnuvaya veda etmişti.

İngiliz ekibi Manchester City’nin başında 124 karşılaşmaya çıkan İspanyol teknik adam Pep Guardiola, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de takımına 4 yıl aranın ardından şampiyonluğu getirmişti. 2021 yılına kadar Manchester City ile sözleşmesi devam eden teknik adamın, şu an itibarıyla İngiliz ekibinde yakaladığı puan ortalaması 2,26.

Premier Lig’de Manchester United’ın başında olan Jose Mourinho, İngiliz ekibinde zor günler yaşıyor. Ligde geride kalan 8 haftanın sonunda 13 puan ile 8’inci sırada yer alan Manchester United’ın taraftarları, bulundukları konumdan rahatsız. İngiliz basınında, hakkında görevine son verileceğine dair iddialar çıkan Portekizli teknik adam, Manchester United ile çıktığı 131 karşılaşmada maç başına 2,02 puan yakaladı.

LaLiga’da 15 puan ile 3’üncü sırada yer alan Atletico Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone, İspanyol ekibinin başında çıktığı 389 karşılaşmada 2,07 puan ortalaması yakaladı. Simeone, 2011 yılından bu yana başında olduğu Madrid ekibiyle, bir LaLiga şampiyonluğu, iki de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

Premier Lig’de 8 haftanın sonunda topladığı 18 puan ile 5’inci sırada yer alan Tottenham’ın çalıştırıcısı Mauricio Pochettino, İngiliz ekibinin başına geldiği 2014 yılından bu yana toplam 229 karşılaşmaya çıktı. Pochettino, Tottenham kariyerinde şu ana kadar maç başına 1,90 puan ortalaması yakaladı.