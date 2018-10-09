Dünya futbolunun devleri kayıplarda! 1985’ten beri ilk kez…

SKOR DETAY HABER / İspanya La Liga devi Real Madrid alışık olmadığı günler geçiriyor. Sezon başında Cristiano Ronaldo’nun takımdan ayrılarak Juventus’a gitmesinin etkileri kendisini göstermeye başladı.

2018 Dünya Kupası öncesi İspanya Milli Takımı’ndaki görevinden olaylı şekilde ayrılarak Başkent ekibinin başına geçen teknik direktör Julen Lopetegui’nin takımı gol atmak konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor.

Ligde oynadığı son maçta Deportivo Alaves’e 1-0 yenilen Real Madrid, son 4 resmi karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

En son 1985 yılında üst üste 4 maçta gol atamayan Real Madrid’de bu durum şaşkınlık yaratırken takımda yaşanan sakatlıklar ise teknik ekibi çaresiz bırakıyor.

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GALİBİYETE HASRET KALDILAR

Oynadığı son 4 resmi maçta gol atamayan ve 3 mağlubiyet 1 beraberlik alan Real Madrid, milli takım arasından sonra toparlanmayı hedefliyor.

Ligde son olarak Espanyol’u 1-0 yenen Real Madrid, Sevilla’ya 3-0 yenilirken ezeli rakibi Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi’nde CSKA Moskova’ya deplasmanda 1-0 yenilen İspanyol devi, son olarak ligde Alaves deplasmanından da 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Milli takım arasından sonra evinde Levante’yi konuk edecek olan yıldızlar topluluğunun bu hasrete son vermesi bekleniyor.

BARCELONA DA KAYIPLARDA

Real Madrid’in ezeli rakibi Barcelona’da da durum pek farklı değil. Katalanlar, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Tottenham’ı 4-2 yense de ligde üst üste kötü sonuçlar almaya devam ediyor.

Ligde son olarak Real Sociedad’ı deplasmanda 2-1 yenen Barcelona, Girona ile kendi evinde 2-2 berabere kaldıktan sonra deplasmanda Leganes’e 2-1 mağlup oldu.

Ardından evinde Athletic Bilbao ile berabere kalan Barcelona, son olarak Valencia deplasmanından da 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.