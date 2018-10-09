Dani Carvajal: “Premier Lig’de oynamak istiyorum”

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’in başarılı savunma oyuncusu Dani Carvajal, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunurken İngiltere Premier Lig’e gitmek istediğini itiraf etti.

Real Madrid altyapısında yetişen ve başkent ekibinin formasıyla 200’den fazla maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, kariyerini noktalamak istediği ülkeyi açıkladı.

İspanya basınına konuşan başarılı sağ bek, “İspanya’dan ayrılmak konusunu düşünüyorum. Açıkçası Premier Lig’de oynamak istiyorum. Bu deneyimi gerçekten yaşamak istiyorum. Nasıl olacağını merak etmekten vazgeçmek istemiyorum” dedi.

Real Madrid’den ayrılmanın zor olacağına vurgu yapan İspanyol futbolcu, “Ama diğer yandan kariyerimi sonuna kadar burada devam ettirmek de ilginç olur. Bunu da çok isterim” şeklinde konuştu.

Futbolculara astronomik ücretler veren Katar ve Çin ekipleriyle ilgili fikrini belirten Carvajal, “Kendimizi kandırmayalım. Bu ülkelere gidenlerin tek fikri para. Ama benim hayalim İngiltere, göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi, 1 La Liga zaferi yaşayan Carvajal, İspanya Milli Takımı’nın da vazgeçilmez isimlerinden olmayı başardı.

Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon kendisini 2022 yılına kadar Real Madrid’e bağlayan yeni bir sözleşme imzaladı.

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