Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu canlı izle: 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda?

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda? Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun (TBF) 1963 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 54'üncü kez start start alacak. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 9 Ekim Salı günü saat 11.55 itibariyle TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

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BİSİKLET TURU KAÇ GÜN SÜRECEK?

TUR, bu sene yine dünyaca ünlü sporcular ve takımların üst düzey mücadelesine ev sahipliği yapacak. UCI World Tour kapsamındaki yarışta birçok pro-takım ve ünlü bisikletçi boy gösterecek. Yenilenen rotasında farklı deneyimlerle 6 gün sürecek zorlu mücadeleyi zirvede tamamlayacak takım ve klasman lideri bisikletçiler, üzeri Selçuklu yıldızı motifleriyle bezeli özel kupanın da sahibi olacak.

Ülke tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip organizasyon, naklen ve banttan yayınlarla 160'tan fazla ülkede izlenebilecek. Her geçen yıl daha fazla izleyici kitlesini hedefleyen ‘Tour of Turkey', 2017'de toplam 284 saatlik yayınla beş kıtada 484 milyondan fazla haneye ulaşmıştı.

SON 10 YILDA KAZANANLAR

2008: David Garcia Dapena (İspanya), 2009: Daryl Impey (Güney Afrika), 2010: Giovanni Visconti (İtalya), 2011: Alexander Efemkin (Rusya), 2012: Alexandr Dyachenko, (Kazakistan), 2013: Natnael Berhane (Eritre), 2014: Adam Yates (Büyük Britanya), 2015: Kristijan Durasek (Hırvatistan), 2016: Jose Goncalves (Portekiz), 2017: Diego Ulissi (İtalya).